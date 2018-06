Die Kita ist startklar

Gifhorn Der neue Kindergarten „St. Altfrid am Koppelweg“ ist für den Start am kommenden Montag gut gerüstet. Bei der offiziellen Einweihung am Freitag erhielt das Haus noch einmal den kirchlichen Segen durch Pfarrer Thomas Hoffmann. „Ich freue mich, dass etwas so Großartiges entsteht“, sagte er. Das Haus...