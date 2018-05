Gericht stuft Autoklau nicht als Bandentatein

In der Serie von Diebstählen hochpreisiger Autos, unter anderem in Gifhorn und Salzgitter, hat das Landgericht das erste Urteil gesprochen. Wegen Diebstahls soll ein 48-jähriger Ukrainer für zwei Jahre und vier Monate in Haft. Vom Vorwurf des Bandendiebstahls sprach das Gericht den Angeklagten...