Ökumenischer Gottesdienst an Pfingsten

Gifhorn Zu einem ökumenischen Gottesdienst laden die ev.-luth. Paulus- und Martin-Luthergemeinde sowie die katholischeSt.-Altfrid-Gemeinde am Pfingstmontag, 21. Mai, ein. Beginn ist um 11 Uhr in der Martin-Luther-Kirche an der Limbergstraße. „Mittlerweile im 17. Jahr feiern wir Pfingsten ökumenisch und...