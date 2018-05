Radfahrer stürzt in Gifhorn schwer– Polizei sucht Zeugen

Gifhorn Nach einem schweren Fahrradunfall, der sich bereits am vergangenen Freitag ereignet hat, sucht die Polizei Gifhorn nach Zeugen. Laut Bericht fand ein Passant gegen 22 Uhr an der Wolfsburger Straße, in Höhe der Einmündung zum Isenbütteler Weg (Morada-Hotel), einen gestürzten, schwer verletzten Radfahrer. Der 55-Jährige ist aufgrund der Verletzungen bislang nicht vernehmungsfähig. Daher sucht die Polizei nun mögliche Zeugen zu dem Unfall. Hinweise Tel: (0 53 71) 98 00.