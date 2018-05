Schüler radeln für Aufklärung und Patientenhilfe

Gifhorn Elftklässler des Wolfenbütteler Gymnasiums im Schloss engagieren sich für Menschen, die an der seltenen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leiden. Ihr Informations- und Spendenprojekt Let’s Ride for Hope (Radeln für Hoffnung) macht am Donnerstag, 7. Juni, in der Gifhorner Fußgängerzone Station....