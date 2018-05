Sonntags ist Taktgefühl erwünscht

Zum letzten Mal vor der Sommerpause hieß es in der Stadthalle am Sonntagnachmittag „Tanzen im Takt“. Am Muttertag und bei frühsommerlichen Temperaturen blieb die Tanzfläche zwar etwas leerer, aber der guten Laune bei den Tänzern, die bis aus Wolfsburg angereist waren, tat dies keinen Abbruch. Lothar Steppke am Keyboard sorgte mit beliebten und live gesungenen aktuellen Schlagern und Oldies wie „Que sera sera“ zusätzlich für die nötige...