Alkohol und Glasflaschen am Himmelfahrtstag verboten

Gifhorn Die Gifhorner Polizei ist gut gerüstet für den Himmelfahrtstag. „Wir werden die einsatzbezogenen Kräfte verstärken“, sagt Polizeisprecherin Manuela Hahne. Unter besonderer Beobachtung stünden die Wiesen und Seen der Umgebung – somit alle Orte, an denen Feierwütige sich in der Regel aufhalten. ...