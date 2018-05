Hoher US-Besuch trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Foto: Daniela König

Richard Yoneoka (von links), US-Generalkonsul in Hamburg, und Kent Logsdon, Interimsbotschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin, schauten bei ihrem Besuch in Gifhorn im Rathaus bei Bürgermeister Matthias Nerlich vorbei und trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Daniela König