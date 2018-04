Prachtwetter zur stilvollen Hochzeit

Als sich Bianca Meyberg und Mark Wolfram entschieden hatten, am 28. April zu heiraten und die Hochzeitssaison in der Gifhorner Windmühle Lady Devorgilla zu eröffnen, konnten sie nicht wissen, dass sie dazu ein Prachtwetter erwarten wird. Somit gaben sie sich als erste in diesem Jahr in der schottischen Hochzeitsmühle das Ja-Wort. Fröhliche Begleiter dabei waren – außer dem Sonnenschein – die Kinder Heidi (6) und Anni (2).