B 188 ab nächster Woche dicht

Gifhorn Es wird enger auf Gifhorns Straßen: Die vielbefahrene Bundesstraße 188, die Ost-West-Achse zwischen Wolfsburg und Hannover, ist von Mittwoch an gesperrt. Zehn Wochen lang leitet die Straßenbaubehörde den Verkehr in weitem Bogen via B 214 um. Grund ist eine neue Baustelle: Die Kreuzung mit der L 283...