Kontrollsäule für LKW-Maut an B188

Gifhorn Das Unternehmen Toll Collect hat am Dienstag an der B 188 in Gifhorn zwischen Celler Straße und Walkeweg, Fahrtrichtung Gifhorn eine Kontrollsäule für die LKW-Maut aufgebaut. Die blauen Kontrollsäulen sind Teil der technischen Vorbereitung des Mautsystems auf die Ausweitung der LKW-Maut auf alle...