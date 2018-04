Tödlicher Unfall zwischen Wesendorf und Westerholz

Wesendorf Wie die Polizei mitteilt, kam ein 29-Jähriger in Fahrtrichtung Westerholz gegen 3.40 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen auf der L286 zwischen Wesendorf und Westerholz ist in der Nacht auf Sonntag eine Person tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 29-Jähriger in Fahrtrichtung Westerholz gegen 3.40 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW geriet außer Kontrolle und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Der Notarzt kam zu spät - er konnte nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Außer ihm saß keine weitere Person im Fahrzeug. Zur Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die L286 vorübergehend komplett.