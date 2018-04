Letztes Taizé-Gebet vor der Sommerpause

Gifhorn Die Woche beginnen mit Stille, Kerzenschein, Gesang und Hören auf meditative Texte: Dazu möchte ein generationsübergreifendes Team der Gifhorner Stadtkirchen am Montag, 16. April, von 18.15 bis 19 Uhr in die Paulusgemeinde am Brandweg 38 einladen. Das Taizé-Gebet am Montag ist das letzte vor der...