Wanderung mit dem Kneippverein Gifhorn

Gifhorn Der Kneippverein Gifhorn lädt am Samstag, 07. April, zu einer Wanderung im Viehmoor ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Allerwelle in Gifhorn. Von dort fahren die Mitglieder und alle Interessierten in Fahrgemeinschaften zum Lönskrug in Winkel. Die Streckenlänge beträgt 10 Kilometer. Info unter...