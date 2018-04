Milchkannen – Vortrag im Historischen Museum

Gifhorn Besonders spektakulär sieht sie nicht aus, die alte Milchkanne. Warum sie dennoch einen zweiten Blick wert ist, verrät Wiebke Manzke, Magazin- und Sammlungskuratorin, bei einem Vortrag aus der Reihe „Blick ins Magazin – Was wir sonst nicht zeigen“ am Donnerstag, 5. April, von 19 Uhr an im...