Fahrt zum Imbiss endet für betrunkenen Autofahrer im Graben

Gifhorn Ein betrunkener Fahrer rutschte am Sonnabend gegen 1.30 Uhr mit seinem VW Golf an der Auffahrt zur Autobahn 39 bei Tappenbeck (Kreis Gifhorn) in den Graben. Laut Polizei hatte der 32-Jährige aus Wolfsburg-Kästorf nur schnell einen Döner holen wollen. Allerdings ergab ein Atemalkoholtest 1,53...