Gifhorner Notfallklinik: Patientenandrang an Festtagen normal

Gifhorn „Etwas weniger Andrang als an normalen Wochenenden“ so bilanziert Chefarzt Dr. Stefan Sudmann den Festtagsverlauf in der Notfallaufnahme des Helios-Klinikums. „Das ist nicht ganz unüblich.“ Auffälligkeiten bei den Diagnosen habe es keine gegeben: „Der Mix war identisch. Wir hatten Unfälle ebenso...