Leserfotos vom 18.03.2021 - 21.03.2021

Ich habe in den letzten Tagen viel Spaß beim Fotografieren gehabt. Das Bild ist beim Spaziergang am Dowe See entstanden. (Foto vom 04.02.2021, Nachtrag aus der Zeit des Hackerangriffs)

Foto: Theresia Deseke, Braunschweig