Leserfotos vom 26.10 - 01.11.2020 - Teil 2

Glasnudeln sind das nicht, gut gemeint und schmackhaft vor dem Glascontainer am Wendehammer der Chemnitzer Str. in Helmstedt für wen und was auch immer, niemand hat Bedarf und es bleibt wochenlang liegen, bzw. andere Beilagen für allerlei und schmackhafte Pasta werden hinzugefügt ... Bitte nicht ... es gibt andere Möglichkeiten...

Foto: Alfred Gogolin, Helmstedt