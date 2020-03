Von lesenden und erzählenden Gehirnen

Die kürzeste Erzählung der Welt geht so: „For sale: Baby shoes, never worn“.

Gerade wenn Buchmessen ausfallen müssen, ist es wichtig, auf die Bedeutung von Erzählungen und Geschichten hinzuweisen, die es nicht nur erlauben, unbesorgt in fremde Welten zu reisen, über andere Menschen etwas zu erfahren, sondern auch dabei auch immer etwas über sich selbst zu lernen.

Die Wirkung solcher Geschichten auf unsere Gehirne kann man am besten an der wohl kürzesten Geschichte der Welt demonstrieren. Entstanden ist sie aus einer Wette von Ernest Hemingway mit befreundeten Romanautoren. Diese wetteten, dass Hemingway nicht in der Lage sein würde, eine Erzählung in sechs (6!) Worten zu schreiben. Klar, dass Hemingway, immerhin Literatur-Nobelpreisträger, die Wette annahm. Weniger klar war, dass er diese auch gewinnen würde. Er schaffte es tatsächlich, in wenigen Worten wirkmächtige Bilder in den lesenden Gehirnen hervorzurufen, damals wie heute und das ging wie folgt: „For sale: Baby

shoes, never worn“ („Zu verkaufen: Babyschuhe, niemals getragen“).

Es gibt wenige Geschichten, die einem wenige Sekunden nach dem Lesen derart in der Magengrube einschlagen, wie die Einsatz-Geschichte von Hemingway. Man spürt mehr, als dass man lesend versteht, warum die Schuhe nie getragen wurden. Innere Bilder entstehen, kleinste Schuhe, die nie geschnürt wurden, kleine Füße, die nie einen Fußabdruck in der Welt hinterlassen haben. Und schon wechselt man die Perspektive zu denen, die diese Wörter ja vielleicht in einer Anzeige geschrieben haben. Dürre Worte, mit denen Hemingway es schaffte, auch heute noch explosionsartige Bilderlawinen vor unserem inneren Auge herauf zu beschwören – im Übrigen umso intensiver, je leseerfahrener der Lesende dieser Ultra-Kurzgeschichte ist.

Aber es geht hier gar nicht darum, diese kürzeste aller je geschriebenen Geschichten auszudeuten, sondern warum uns Erzählungen über innere Bilder, die sie zusammen mit Gefühlen erzeugen, den Wechsel der Perspektive erlauben. Also in die Köpfe anderer Menschen hinein zu schlüpfen. Wir versuchen hierbei in unseren Gehirnen, vor allem im vordersten Teil der Großhirnrinde, nachzustellen, was andere Menschen denken und fühlen.

In diesem Sinne sind Geschichten auch der Königsweg, um zu lernen, wie andere Menschen wohl ticken, denken und fühlen mögen. Und auch um Lehrinhalte direkt zu vermitteln, egal ob in der Kita, Schule, Universität, als Eltern oder als Wissenschaftler, gibt es noch einen Aspekt, der unbedingt erwähnt werden sollte: Unsere Gehirne reagieren im Allgemeinen auf Geschichten und Erzählungen auf eine hochsensible Art und Weise. Wenn wir einer Erzählung lauschen oder eine Geschichte lesen, so ist dies tatsächlich ein Training für beide Gehirnhälften. Auf der linken Seite werden die schon lange bekannten Sprachzentren aktiv, aber nicht weniger involviert ist in dem Fall auch die rechte Großhirnhälfte. Hier werden Gehirnareale involviert und damit trainiert, die versuchen, Absichten anderer Menschen zu erkennen.

Gehirnareale für das räumliche Vorstellungsvermögen sind ebenfalls in unserer Phantasie aktiv. Außerdem ist unser Arbeitsgedächtnis beim Hören oder Lesen von Geschichten gefordert und trainiert so das Konzentrationsvermögen. Darüber hinaus ermöglichen es Geschichten, den Lernstoff mit dem realen Leben zu verbinden und so den Abruf des Wissens zu erleichtern und den Lernstoff so anschaulicher darzustellen.

Wenn immer Sie also die Möglichkeiten haben, lernen Sie selbst oder lehren Sie mithilfe von Erzählungen und Geschichten, die Sie lesen oder vorlesen, erfinden oder sich erzählen lassen, um das zu Lernende zu veranschaulichen. Damit treffen diese Geschichten auf archaische Strukturen in unseren Gehirnen und in dem anderer, die dafür sehr aufnahmebereit sind. Stehen keine Lernpartner zur Verfügung, erzählen Sie das Gelernte sich selbst! Die innere Stimme ist ein guter Lehrmeister und erlaubt den Perspektivwechsel. Lesen hilft auch, die Gedanken differenzierter zu denken, ganz im Sinne dessen, was der Schriftsteller Wendell Berry ausdrücken wollte: „Wenn wir darüber nachdenken, dass ein Satz eine Art zu denken ist, geht uns auf, dass ein Satz einerseits die Möglichkeit von Denken, gleichzeitig aber auch dessen Eingrenzung bedeutet – das, was wir mitdenken, und auf welche Weise wir denken. Darüber hinaus ist er ein fühlbarer Gedanke. Er ist gefühlter Sinn.“

Je mehr Geschichten wir gehört oder gelesen haben, je höher ist die Chance, dass auch wir differenzierter und feinfühliger denken. Leider gibt es im Austausch junger Menschen häufig nur noch folgende noch kürzere Wendung: „tl;dr“: too long, didn’t read – zu lang, hab’s nicht gelesen. Dabei verpassen sie, vielleicht etwas über sich selbst beim Lesen zu erfahren, denn Folgendes erhoffte Marcel Proust sich für seine Leser, und das hoffe ich für uns alle: „Denn sie würden meiner Meinung nach nicht meine Leser sein, sondern Leser ihrer selbst, da mein Buch nur etwas wie ein Vergrößerungsglas sein würde…. , durch das ich ihnen ermöglichen würde, in sich selbst zu lesen.“

Erfolgsautor Prof. Martin Korte („Wir sind Gedächtnis“) von der TU Braunschweig ist einer der bekanntesten deutschen Gehirnforscher. Er berät große Wissens-Shows im TV und schreibt für unsere Zeitung.