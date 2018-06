Am Ende einer langen TU-Night brummt einem ganz schön der Schädel. Unglaublich, was die Wissenschaftler alles erforschen, testen, berechnen, mischen, anzünden, untersuchen, ins All schießen, unter Spannung setzen... Wer Samstagabend all die Experimente, Vorlesungen und Diskussionen aufgesaugt hat,...