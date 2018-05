Wie wäre es, wenn ich auch irgendwann streike?

Vor einigen Wochen wurde in Braunschweig gestreikt. An jenem Tag fuhren weder Busse noch Straßenbahnen. Eine Mitarbeiterin rief mich aus Wolfenbüttel an: „Ich kann nicht zur Arbeit kommen, der Bus fährt nicht.“ Ich bat sie ein Taxi zu nehmen. Sie rief: „Aber das wird teuer!“ „Haben wir eine Wahl?...