Auch Braunschweiger Polizisten helfen bei Räumung in Lützerath

Die Räumung des Ortes Lützerath im Braunkohlegebiet Garzweiler zwischen Aachen und Düsseldorf ist in vollem Gange. Etwa 600 bis 800 Besetzer halten sich derzeit dort auf. Viele haben sich in Gebäuden oder draußen festgeklebt oder angekettet.

Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Mittwoch begonnen, den von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier zu räumen. Es kam zu Rangeleien, vereinzelt wurden laut Polizei Molotow-Cocktails, Steine und Pyrotechnik geworfen. Zu Gewaltexzessen kam es laut Beobachtern zunächst nicht. Nach etwa zwei Stunden bezeichnete die Polizei die Lage als „stabil“. Die Einsatzkräfte könnten überall beginnen, Barrikaden zu entfernen und Aktivisten nach draußen zu bringen.

Auch Polizeikräfte aus der Polizeidirektion Braunschweig sind vor Ort. Das bestätigte eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums unserer Zeitung auf Nachfrage. Man unterstütze NRW mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei sowie Teilkräften aus den Polizeidirektionen Hannover und Braunschweig.

Über genaue Zahlen wolle man „aufgrund des noch andauernden Einsatzes keine Angaben machen“, erklärte eine Ministeriumssprecherin gegenüber unserer Zeitung. Auch darüber, mit welchem Gerät man vor Ort sei, welchen genauen Auftrag die Beamtinnen und Beamten zu erfüllen hätten oder über die Einsatzdauer schwieg sich das Ministerium aus. Laut Aachener Einsatzleitung haben fast alle Bundesländer Einsatzkräfte ins rheinische Braunkohlerevier entsendet.

Das sagt die niedersächische Gewerkschaft der Polizei zu Lützerath

Die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen appellierte an die Vernunft der Kohlegegner. Innerhalb der Polizei würden die grundsätzlichen Ziele der Bewegung auf viel Zustimmung stoßen, sagte Landeschef Kevin Komolka unserer Zeitung. Dennoch sei es Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen, die Proteste aufzulösen und die rechtmäßige Räumung des Ortes durchzusetzen.

„Wenn sich der Frust und die Wut der Aktivistinnen und Aktivisten dann gegen die Einsatzkräfte richten und sie dabei persönlich beschimpft, attackiert oder gar mit Fäkalien beschmissen werden, wie es am Hambacher Forst geschehen, ist das den Anliegen der eigentlichen Aktivisten sicher nicht dienlich. Es handelt sich dann schlicht um inakzeptable Straftaten“, so Komolka.

Polizisten tragen einen Klimaaktivisten vom besetzten Braunkohleort Lützerath weg. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

In Niedersachsen habe man bislang mit deeskalierender Kommunikation zwischen Polizei, Politik und Aktivisten sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Landesverband erinnerte in dem Zusammenhang an den aus seiner Sicht gelungenen Umgang mit den Protesten anlässlich der Rodungsarbeiten am Südschnellweg in Hannover. Schon Mitte Dezember hatte die GdP der im Landtag erhobenen Forderung nach einer Nulltoleranz-Strategie gegenüber Klimaaktivisten eine Absage erteilt. Man bewerte die Forderung als unnötig, eine Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sei nicht erkennbar.

Braunschweiger Aktivist in Lützerath: Polizei-Einsatz sei „unverhältnismäßig“

Im Interview mit unserer Zeitung beschrieb ein Mitglied der Gruppe „Extinction Rebellion“ aus Braunschweig den Einsatz in Lützerath als „unverhältnismäßig“. Die Lage vor Ort wirke auf viele friedliche Demonstranten bedrohlich, sagte er. Am Samstag hatten geschätzte 350 Menschen in Braunschweig gegen den Abriss Lützeraths protestiert – unter anderem vor dem Parteibüro von CDU und den Grünen.

In Göttingen, Hannover und Bremen haben Klimaschützer am Mittwoch ihre Solidarität mit dem Protest in dem Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen ausgedrückt. Mehrere Hundert Menschen protestierten dagegen, dass der Energiekonzern RWE Lützerath abreißen will, um Kohle abzubaggern. Der Protest sei friedlich verlaufen, hieß es bei der Polizei. Vor dem Braunschweiger Schloss kam es zu einer spontanen Mahnwache.

Die Göttinger Grünen riefen zur Demonstrationsteilnahme am Samstag in Lützerath auf. „Was zählt, ist ein schnelles Ausstiegsdatum und eine klare Deckelung der Menge an Kohleemissionen. Alles andere ist ein fauler Kompromiss“, sagte Dirk-Claas Ulrich, Sprecher des Kreisverbandes der Göttinger Grünen. Das Pariser Klimaabkommen und das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts seien wegweisend, Nullemission bei Kohle das Ziel. Es brauche die Kohle unterhalb Lützeraths nicht – auch nicht zur Versorgungssicherheit angesichts des Krieges in der Ukraine.

Der Kreis- und der Stadtverband der Grünen Göttingen fordern die Bundes- und Landesregierung in NRW und RWE auf, die Räumung des Dorfes Lützerath auszusetzen und das Dorf auch in Zukunft nicht abzureißen. Die gerichtlich bestätigte Räumung Lützeraths soll die Grundlage dafür schaffen, dass der Energiekonzern RWE die unter dem Ort liegende Braunkohle für die Stromerzeugung abbauen kann.

