Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Die beiden Nachwuchs-Feuerwehrfrauen Sophia Leonora Wede aus der Ortsfeuerwehr Harxbüttel und Sarah Molketin aus der Ortsfeuerwehr Stöckheim (hier an der Tragkraftspritze) haben ihre Truppmann-Ausbildung mit 1,0 abgeschlossen.

Braunschweig. Wie zwei junge Frauen ihren Weg in die Freiwillige Feuerwehr fanden und was sie an dem Ehrenamt begeistert.