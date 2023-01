Braunschweigs Feuerwehr-Chef: Bürger müssen für Krise vorsorgen

Braunschweig. Torge Malchau appelliert an die Bevölkerung, sich zum Beispiel für einen mehrtägigen Stromausfall zu wappnen. Er gibt Tipps, was jeder tun sollte.

„Die Krise ist zurück bei uns in Deutschland.“ Mit diesen Worten beginnt der Leiter der Braunschweiger Feuerwehr, Torge Malchau, einen Appell an die Bevölkerung, zu sehen in einem Video der Stadtverwaltung. Die Corona-Pandemie sowie der Ukrainekrieg und die Energiemangellage führen ihm zufolge dazu, dass wir alle wieder lernen müssen, mit der Krise umzugehen.

Malchau verweist darauf, dass die Stadt bereits entsprechend reagiere: „Wir sind dabei, unsere Bevölkerungsschutzkonzepte weiter auszubauen und investieren dort in den nächsten Jahren viel Geld.“

Braunschweig baut 26 Leuchttürme für den Katastrophenfall auf

So ist beispielsweise der Aufbau von 26 „Leuchttürmen“ geplant. Sie sollen zum Beispiel dann zum Einsatz kommen, wenn der Strom flächendeckend ausfällt, wenn Handynetze zusammenbrechen, Fahrstühle stecken bleiben und Heizungen erkalten. Die „Leuchttürme“ sollen dazu dienen, Notrufe abzusetzen, Informationen zu erhalten oder auch Pflegebedürftige zu betreuen.

Geplant sind 20 kleinere mobile Einheiten (mit Feuerwehr-Einsatzfahrzeug, Generator und Zelt) im gesamten Stadtgebiet, fünf stationäre Anlaufstellen in Turnhallen und ein großer Leuchtturm mit Sanitätsdienst und psychosozialer Unterstützung in der VW-Halle. Im Winter 2023/24 soll dieses Schutzsystem voll funktionstüchtig sein. Bis Ende 2024 strebt die Stadt zudem die Installation eines flächendeckenden Sirenennetzes an.

Empfehlung: Essen und Trinken für zehn Tage

Zurück zu Malchaus Appell: „Das bringt aber alles nichts, wenn nicht die Bürgerinnen und Bürger, also Sie auch selbst Vorsorge treffen“, sagt er. „Das bedeutet, Sie müssen sich Gedanken machen, was passiert eigentlich in meiner Wohnung, in meinem Lebensumfeld, wenn der Strom für einige Stunden, vielleicht auch einige Tage ausfällt oder die Heizung ausfällt.“

Der Feuerwehr-Chef rät, sich ein batteriebetriebenes Radio zuzulegen, damit man im Notfall an Informationen kommt. Außerdem empfiehlt er, einen Vorrat an Lebensmitteln anzulegen. Für weitere Infos verweist Malchau auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: www.bbk-bund.de

Diese Tipps gibt das Bundesamt für die Zusammenstellung eines Vorrats: Essen und Trinken für zehn Tage, zwei Liter Flüssigkeit pro Person und Tag, 2200 Kalorien pro Person und Tag. Auf einer Checkliste findet man dazu konkretere Angaben. Außerdem stellt das Bundesamt Informationen zu wichtigen Medikamenten und Dokumenten zusammen.

