Die großen Projekte Kitas, Gleise, Stadthalle: Was bewegt sich 2023 in Braunschweig?

In diesem Jahr soll die Sanierung der Stadthalle nun wirklich auf den Weg gebracht werden.

Braunschweig. Neue Wohnungen, neue Kitas, neue Gleise – und ein neuer Anlauf zur Sanierung der Stadthalle. Wir zeigen in 20 Punkten, was in diesem Jahr ansteht.