Zugausfälle wegen Unfall bei Gifhorn: Diese Züge sind betroffen

Braunschweig. In der Nacht sind zwei Güterzüge bei Gifhorn kollidiert, deswegen kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen. Welche Züge betroffen sind.

Chaos am Braunschweiger Bahnhof: Wegen der Kollision zweier Güterzüge bei Leiferde in der Nacht, ist die Schienenstrecke zwischen Gifhorn und Meinersen am Morgen bis auf Weiteres gesperrt.

Ausfälle und Fahrplanänderung auf der auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin

Die Züge der RE10 pendeln zwischen Hannover und Meinersen sowie zwischen Gifhorn und Wolfsburg. Die Fahrzeiten weichen vom Regelfahrplan ab. Zwischen Meinersen und Gifhorn sind Busse im Pendelverkehr eingesetzt.

Diese Züge fallen komplett aus

Züge der ICE-Linie 9 (Berlin – Bonn) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Einzelzüge der ICE/IC-Linie 24 (Hamburg – Hannover – Berlin / Berlin – Frankfurt/Süddeutschland) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Einzelzüge der IC-Linie 26 (Berlin – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Fulda – Frankfurt/Süddeutschland) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Züge der IC-Linie 32 (Berlin – Hannover – Dortmund – Köln – Mannheim – Stuttgart – Ulm) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Züge der IC-Linie 56 (Dresden – Leipzig – Magdeburg – Hannover – Bremen – Emden – Norddeich Mole) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Diese Züge fallen teilweise aus

Züge der IC-Linie 14 (Ostseebad Binz – Berlin – Hannover – Dortmund – Köln) fallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Köln Hbf aus

*Ausfall der Verkehrshalte Berlin Ostbahnhof, Berlin Hbf, Berlin-Spandau, Stendal, Wolfsburg Hbf, Hannover Hbf, Osnabrück Hbf, Münster (Westf.) Hbf, Recklinghausen Hbf, Essen Hbf, Duisburg Hbf, Düsseldorf Hbf und Köln Hbf

Züge der IC-Linie 55 (Köln – Dortmund – Hannover – Magdeburg – Leipzig – Dresden) fallen zwischen Köln Hbf und Braunschweig Hbf aus

*Ausfall der Verkehrshalte Köln Hbf, Solingen Hbf, Wuppertal Hbf, Hagen Hbf, Dortmund Hbf, Hamm (Westf.) Hbf, Gütersloh Hbf, Bielefeld Hbf, Herford Hbf, Minden Hbf, Hannover Hbf

Züge der IC-Linie 77 (Berlin – Hannover – Bad Bentheim – Amsterdam Centraal) fallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Hannover Hbf aus

*Ausfall der Verkehrshalte Berlin Ostbahnhof, Berlin Hbf, Berlin-Spandau, Stendal und Wolfsburg Hbf

