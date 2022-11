Trickbetrüger bestehlen Seniorinnen in Braunschweig

Braunschweig. In Braunschweig haben Trickbetrüger in mehreren Fällen Seniorinnen bestohlen. Polizei bittet, keine fremden Menschen in die Wohnung zu lassen.

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung und bestehlen eine Seniorin in Braunschweig. Bereits am Mittwochvormittag, 9. November, kam es zu einem Trickdiebstahl in der Herzogin-Elisabeth-Straße, so die Polizei. Eine unbekannte Täterin habe an der Haustür vorgegeben, einen Zettel und Stift zu benötigen, woraufhin sie von der geschädigten 86-jährigen Braunschweigerin in die Wohnung gelassen wurde.

Während die lebensältere Dame in ein Gespräch verwickelt wurde, durchsuchte ein zweiter bislang unbekannter Täter die Wohnung nach Wertsachen, heißt es. Insgesamt seien Bargeld und Gegenstände von mehreren Tausend Euro entwendet worden.

Falscher Wasserwerker klaut in Braunschweig Geldbörse und Schmuckschachteln

Am Montagmittag, 14. November, wurde eine 75-jährige Braunschweigerin gegen 13.50 Uhr in der Hans-Sommer-Straße von einem vermeintlichen Wasserwerker bestohlen. Unter dem Vorwand, den Wasserboiler überprüfen zu müssen, betrat er die Wohnung der alten Dame, berichtet die Polizei.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Dabei unterhielt er sich über Walkie-Talkie mit einem mutmaßlichen Komplizen, heißt es weiter. Als er die Wohnung wieder verließ, habe die Frau festgestellt, dass ihre Geldbörse und mehrere Schmuckschachteln fehlen. Der gleiche Sachverhalt habe sich nur knapp eine Stunde später in der Straße „Am Bülten“ zugetragen. Auch hier entwendete ein falscher Wasserwerker Schmuck und Bargeld, so die Polizei.

Die Polizei bittet eindringlich darum, keine fremden Personen in das Haus oder die Wohnung zu lassen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de