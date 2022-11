Endspurt auf der Brücken-Baustelle am Autobahnkreuz BS-Süd

Die Baustelle am Autobahnkreuz Süd befindet sich auf der Zielgeraden. Projektleiter Ulf Balandis stand am Wochenende auf der neuen Brücke, als die Asphaltarbeiten abgeschlossen wurden.

Es riecht nach frischem Teer. Der Asphalt ist noch etwas klebrig, und die weiße Fahrbahnmarkierung fehlt auch noch: Am Wochenende wurden am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd die letzten Arbeiten vorgenommen, damit ab Montag auf der Wolfenbütteler Straße der Verkehr stadtein- wie stadtauswärts über das neue Brückenbauwerk rollen kann.

Vollsperrung der Wolfenbütteler Straße in Richtung Innenstadt am Samstag – die Autofahrer brauchten Geduld. Foto: Peter Sierigk

Dazu war am Wochenende eine Vollsperrung der Wolfenbütteler Straße (B 4) in Richtung Innenstadt notwendig. Bauarbeiter waren damit beschäftigt, den Fahrbahnanschluss an die Abfahrtsrampe zur A 39 Richtung Salzgitter/Kassel herzustellen. Anschließend werde der stadteinwärts fahrende Verkehr auf das neue Brückenbauwerk geschwenkt, kündigte Ulf Balandis (56) am Samstag an, Projektleiter der Autobahn-GmbH des Bundes, Niederlassung Nordwest.

Damit rollt ab Montag, 5 Uhr, der komplette Verkehr über das neu errichtete Brückenbauwerk. Die drei Behelfsbrücken aus Stahl, über die der Verkehr seit Anfang 2021 gerollt ist, werden damit überflüssig und sollen am kommenden Wochenende abgebaut werden.

23 Millionen Euro kostet das neue Brückenbauwerk

Zum Hintergrund: Das Brückenkonstrukt über die A 39 besteht aus drei parallel verlaufenden einzelnen Brücken: zwischen den stadteinwärts und den stadtauswärts führenden Fahrspuren verkehrt die Straßenbahn. Das machte den Neubau besonders kniffelig. Umso erstaunlicher: Die Arbeiten befinden sich schon nach 18 Monaten auf der Zielgeraden – und damit fast ein Jahr eher als ursprünglich geplant. Die Kosten von rund 23 Millionen Euro werden voraussichtlich auch eingehalten.

Das neue Bauwerk über die A 39 besteht aus drei parallel verlaufenden Brücken – über die mittlere rollt die Straßenbahn. Foto: Peter Sierigk

Am kommenden Wochenende, 18. bis 21. November, sollen die drei Behelfsbrücken mit zwei riesigen Kränen aus den Verankerungen gehoben werden. Zwei große Kräne müssen dazu auf der Autobahn aufgebaut werden. Dazu muss die A 39 voraussichtlich von Freitag, 18. November, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 21. November, 5 Uhr, voll gesperrt werden.

Der „Tausendfüßler“ stehe schon bereit, sagt Ulf Balandis und deutet auf das gewaltige Transportfahrzeug, das in Sichtweite parkt. Eine der Behelfsbrücken wiegt allein 225 Tonnen und ist 76 Meter lang. Der „Tausendfüßler“ wird die drei Stahlkolosse zu einer Freifläche neben der Autobahn bugsieren. Dort können sie demontiert und dann abtransportiert werden.

Das nächste Großprojekt wartet schon: ein Brückenneubau am Ölper Knoten

Die Bausätze werden nicht lange auf ihren nächsten Einsatz warten müssen, ist sich Balandis sicher: „Die Lager sind derzeit wie leer gefegt.“ Bundesweit gebe es aktuell sehr viele Instandsetzungsarbeiten an Brücken, zudem werden im Ahrtal nach der Flutkatastrophe ebenfalls viele Behelfsbrücken genutzt.

Projektleiter Ulf Balandis unter den Behelfsbrücken, die nächstes Wochenende abgebaut werden. Foto: Peter Sierigk

Zurück nach Braunschweig: Hier beginnt der Endspurt. Rund acht Monate wird es noch dauern, bis alle Arbeiten am Autobahnkreuz Süd abgeschlossen sind. Unter anderem muss in dem Autobahn-Ohr, in dem sich zuletzt auf natürlichem Wege ein Tümpel aus Okerwasser gebildet hatte, ein Regenrückhaltebecken angelegt werden: Dort wird künftig das von der Autobahn abfließende Regenwasser gesammelt und der Oker zugeführt. Zudem muss die Asphaltdecke der A39, die unter den Baufahrzeugen gelitten hat, wieder in Schuss gebracht werden.

Für den Bauingenieur aus Timmerlah, der einst an der TU Braunschweig studiert hat, ist es ein Herzensprojekt. „Lokal motiviert“, nennt Balandis das und lacht. Er ist durchaus ein bisschen stolz darauf, dass alles so gut geklappt hat: dass die Brücken knapp ein Jahr eher fertig sind und das Budget in etwa eingehalten werden konnte.

Unter Hochdruck wurde am Wochenende an der Asphaltdecke gearbeitet. Foto: Peter Sierigk

Ungewöhnlich in Zeiten, da es aufgrund von Lieferengpässen auf den meisten Großbaustellen zu Verzögerungen kommt – ausgelöst durch Corona und den Krieg in der Ukraine. „Es war eine gute Teamarbeit aller beteiligten Firmen, außerdem hatten wir keine Zwangspausen durch Kampfmittelfunde oder schlechtes Wetter und konnten durchgängig arbeiten“, erklärt Balandis das flotte Tempo.

Rund 110.000 Fahrzeuge passieren das Autobahnkreuz täglich: 50.000 auf der Brücke, 60.000 unten drunter. Darunter auch viel Schwerlastverkehr. Für eine solche Belastung seien die Brücken, die 1965 gebaut wurden, nie ausgelegt gewesen, sagt Balandis: „Ihr Zustand war nicht mehr tragbar.“ Deshalb war entschieden worden, die Brücken abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen.

Während an dieser Baustelle nun der Endspurt beginnt, steckt Balandis schon in den Planungen für das nächste Mammutprojekt in Braunschweig: Am Ölper Knoten muss eine Brücke abgerissen und durch eine neue ersetzt werden.

