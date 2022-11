Braunschweiger Weihnachtskugel im Zeichen des Friedens

Immer zur Weihnachtszeit ist sie ein Renner – und auch in diesem Jahr wieder ab Montag, 21. November, zu haben: die Benefiz-Weihnachtskugel des Lions-Clubs Braunschweig.

Mittlerweile ein Sammlerstück – immer mit einem Engel verziert und stets aus Künstlerhand. Jetzt gibt es schon die achte Auflage.

Renommierte Künstler am Start – diesmal ist Nando Kallweit an der Reihe

Nach Barbara Wedegärtner (2015), Max Grimm (2016), Künstler Herman (2017), Charles Kaufmann (2018), Jörg Döring (2019), James Rizzi (2020) und Dirk Sommer (2021) hat sich nun auch der Skulpturenkünstler Nando Kallweit eingereiht und diesem ganz besonderen Weihnachtsschmuck gewidmet.

Ebenfalls wieder vermittelt vom Braunschweiger Galeristen Olaf Jaeschke, der der Weihnachtskugel-Aktion in besonderer Weise verbunden ist.

Motto und Motiv passend zur gegenwärtigen Lage: „Pax et libertas – Frieden und Freiheit“

„Pax et libertas – Frieden und Freiheit“, interpretiert von Nando Kallweit, ist Motto und Motiv der Lions-Weihnachtskugel 2022.

4500 Weihnachtskugeln sind erhältlich, zum Beispiel (Auswahl) beim Braunschweiger Stadtmarketing, in der Buchhandlung Graff, den Milkau-Filialen, der Galerie Jaeschke sowie im Medienhaus unserer Zeitung.

Preis: 7,50 Euro. Der komplette Erlös geht wie immer an soziale Einrichtungen, in diesem Jahr an die Selbsthilfegruppe Libero (Ansprechpartner für Familien neurologisch kranker Kinder), den Verein Parkbank (Hilfe für in Not geratene Menschen) und an den Kinderschutzbund in Braunschweig.

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de