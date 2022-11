Bahn wechselt Gleise aus – Strecke Braunschweig-Gifhorn: Sperrung

Die Schienenstrecke zwischen Braunschweig und Gifhorn ist ab den Abendstunden des Samstag, 19. November, bis einschließlich 30. November in beide Richtungen voll gesperrt. Das teilt das Bahnunternehmen erixx mit. Grund: Die DB Netz AG lasse zwischen Braunschweig-Gliesmarode und Wenden-Bechtsbüttel Gleise auswechseln.

Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet

Von der Streckensperrung betroffen ist demnach auch die erixx Linie RB47. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen werde eingerichtet.

Die Busse des SEV halten in Braunschweig am ZOB an der Haltestelle der Linie 419, in Gliesmarode an der Haltestelle der Linie 230 in der Gliesmaroder Straße, in Meine am Bahnhof an der Haltestelle 4, in Rötgesbüttel am Bahnübergang Dorfstraße/Alte Heerstraße und in Gifhorn an der SEV-Haltestelle am Bahnhofsvorplatz.

Der Streckenabschnitt zwischen Gifhorn und Uelzen ist von der Baumaßnahme nicht betroffen, hier verkehrt die RB47 regulär. Am 27. November werden allerdings auch zwischen Wieren und Schnega Weichengroßteile ausgewechselt.

Fahrgäste werden gebeten, sich in der App oder auf der Webseite zu informieren

In dem Zusammenhang entfallen in den späten Abendstunden zusätzlich zwei Züge auf der Teilstrecke zwischen Wieren und Uelzen. Auch für diese entfallenden Verbindungen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Fahrgäste werden gebeten, sich in den elektronischen Auskunftsmedien zum Beispiel auf der Webseite von erixx oder in der FahrPlaner-App zu informieren.

Die SEV-Fahrpläne findet man auch im Bereich Fahrplan-Baustellenmeldungen: www.erixx.de

Lesen Sie auch:

Wer wird Braunschweiger Mensch des Jahres 2022? Wählen Sie hier!

11.11.22 – Der Karneval in Braunschweig ist wieder da!

Wenn der Braunschweiger Weihnachtsmann läutet...

Filmstar Bibiana Beglau und ihre Liebe zu Braunschweig

Braunschweig- Schülerprotest gegen die Fußball-WM in Katar

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de