Neues Festival für Braunschweig mit Nico Santos und Alvaro Soler

Braunschweig. In der Braunschweiger Volkswagen-Halle findet am 1. April erstmals das „NDR2 Springside Festival“ statt. Das erwartet die Zuschauer bei der Premiere.

Alvaro Soler und Nico Santos gehören zu den Top-Acts des „NDR2 Springside Festivals“ am 1. April 2023 in Braunschweig.

Kulturfans aus Braunschweig und der Region dürfen sich auf ein neues Event freuen: In der Volkswagen-Halle in Braunschweig findet am 1. April 2023 das „NDR2 Springside Festival“ statt. Nach Angaben des Braunschweiger Veranstalters Applaus Kulturproduktionen, der gemeinsam mit NDR2 als Medienpartner und Hauptsponsor Volkswagen Financial Services den Konzertabend realisiert, treten fünf Künstler auf. Die beiden Headliner stehen jetzt schon fest.

Alvaro Soler und Nico Santos stehen pünktlich zum Frühlingsanfang auf der Bühne, dazu kommt Newcomerin Laurell. Das NDR2-Morgen-Team Elke Wiswedel und Jens Mahrhold moderieren das Festival. Weitere Künstler werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Wie der NDR mitteilt, steht Laurell um 19.30 Uhr auf der Bühne, Alvaro Soler um 21 Uhr und Nico Santos um 22.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Schluss ist gegen Mitternacht. Der Einlass startet ab 17.30 Uhr. Tickets gibt es bereits bei Eventim und im NDR-Ticketshop. Ab Samstag, 9 Uhr, sind Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar, etwa bei der Konzertkasse. Sitzplatz-Tickets kosten 40, Stehplatz-Tickets 35 Euro – jeweils zuzüglich Gebühren.

Nico Santos, Alvaro Soler, Laurell – wer sind die Künstler?

Die vergangenen Jahre brachten Nico Santos einen Regen von Gold- und Platinauszeichnungen, regelmäßige TV-Auftritte, etwa als Juror bei „The Voice of Germany“ und Autorenbeteiligungen an den Hits der größten deutschen Popstars. Seine im Juni veröffentlichte Single „Weekend Lover“ stieg für sechs Wochen an die Spitze der deutschen Airplay-Charts – kein anderer deutscher Künstler konnte diesen Erfolg 2022 verkünden. Über 50 Konzerte machten den zurückliegenden Sommer für Santos und seine Fans zu einer besonderen Zeit, unter anderem war Santos auch in Salzgitter zu Gast.

Mit seinen drei Studioalben „Eterno Agosto“ (2015), „Mar de Colores“ (2018) und „Magia“ (2021) sowie Hitsingles wie „Sofia“, „La Cintura“ oder „La Libertad“ meldete Alvaro Soler insgesamt mehr als sechs Milliarden Streams und wurde weltweit mit über 150 Gold- und Platin-Awards gefeiert. Nach Shows und Singles mit Kollegen wie Cali Y El Dandee, David Bisbal, Flo Rida, Tini, Morat, Gims, Jennifer Lopez oder Birdy, TV-Engagements bei „X Factor“ in Italien, den deutschen Ausgaben von „The Voice Kids“ und „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ sowie Features im Blockbuster „Despicable Me 3“ oder der Disneyproduktion „Encanto“ sicherte sich Alvaro Soler 2021 mit dem jüngsten Album seinen bisher höchsten Chart-Einstieg.

Die in Schweden ansässige Kanadierin Laurell hat mit „Habit“ und „Change My Heart“ als Newcomerin zwei aktuelle Hits zu bieten. 2019 nahm sie als Komponistin und Autorin als erste Frau mit drei Songs gleichzeitig an einem Eurovision Song Contest teil.

red

