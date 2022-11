Wechselt Braunschweigs Dezernentin ins Sozialministerium?

Braunschweig. Seit vier Jahren ist Christine Arbogast Sozialdezernentin in Braunschweig und hat in dieser Zeit viel bewegt. Folgt sie nun dem Ruf nach Hannover?

SPD und Grüne in Hannover haben ihre Koalitionsverhandlungen beendet und am Dienstag ihren Koalitionsvertrag sowie die neuen Minister und Ministerinnen vorgestellt. Aus gut informierten Kreisen heißt es, dass auch eine Braunschweigerin nach Hannover wechseln wird – nicht als Ministerin, aber als Staatssekretärin.

Die Rede ist von Dr. Christine Arbogast, Braunschweigs Sozialdezernentin. Nach bislang nicht bestätigten Informationen unserer Redaktion soll sie ins Sozialministerium von Daniela Behrens (SPD) wechseln. Christine Arbogast hat eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion bislang nicht beantwortet. Auch die Pressestelle der Stadt hat sich bislang nicht geäußert.

Für acht Jahre ist sie gewählt – gerade mal vier sind um

Christine Arbogast (57) ist vor genau vier Jahren nach Braunschweig gekommen. Zuvor war sie Erste Bürgermeisterin in Tübingen und damit Stellvertreterin des dortigen Oberbürgermeisters. In Braunschweig wurde sie für acht Jahre ins Amt der Sozial-, Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernentin gewählt – eigentlich wäre also gerade mal Halbzeit.

Arbogast hatte sich nicht für den Posten in Braunschweig beworben. Im Interview mit unserer Zeitung sagte sie kurz nach Amtsantritt: „Ich hatte damals nicht das Bedürfnis, mich verändern zu wollen. Aber ich bin angesprochen worden. Und manchmal setzt das etwas in Bewegung. Ich habe noch nie in einem anderen Bundesland gelebt als in Baden-Württemberg.“ Eventuell ist sie auch jetzt angesprochen worden – diesmal aus Hannover?!

Arbogast hat drei Kinder, von denen zwei bereits erwachsen und außer Haus sind. Ihr Mann arbeitet in Berlin. Der Umzug von Arbogast und der jüngsten Tochter nach Braunschweig erleichterte der Familie das Zusammenleben.

In ihrer Amtszeit folgte bislang eine Krise der nächsten

Im Pressegespräch nach ihrem Amtsantritt in Braunschweig kündigte Arbogast an, sich insbesondere für den Ausbau von Nachbarschaftszentren einsetzen zu wollen, sie seien wichtig für das soziale Miteinander von Jung und Alt in den Stadtteilen. In der Tat wurde der Bereich ausgebaut, und auch in Kitas und Schulen wurde in den vergangenen Jahren kräftig investiert – doch es kamen weitere große Aufgaben für die Dezernentin hinzu, mit denen bei ihrem Amtsantritt noch niemand gerechnet hatte: Corona und der Krieg in der Ukraine.

Kurz nach Ausbruch der Pandemie rief die Stadt einen Corona-Krisenstab ins Leben, den Arbogast seitdem leitet. Mit vereinten Kräften wurde Braunschweig unter ihrer Führung durch die Corona-Krise gemanagt – doch die nächste Krise lies nicht lange auf sich warten: Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine mussten bislang mehr als 3.000 Flüchtlinge in Braunschweig untergebracht werden.

Unterbringung, aber auch die Beschulung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen sowie die Einrichtung von Sprachkursen fallen in das Ressort von Arbogast.

Im Interview zum Amtsantritt vor vier Jahren war Arbogast auch auf die Flüchtlingswelle 2015/16 eingegangen. Die Worte der SPD-Frau damals: „Was die Ehrenamtlichen geleistet haben, ist auf Dauer so nicht zu machen. Dabei kann es jederzeit sein, dass die Zahl der Flüchtlinge wieder steigt. Da schwebt ein Damoklesschwert über uns. Deshalb bleiben wir intensiv an diesem Thema dran.“ Wie schnell sich ihre Ahnungen bewahrheiten sollten – damit hatte sie sicherlich selbst nicht gerechnet.

Die Vorgängerin von Christine Arbogast als Sozialdezernentin, Andrea Hanke, war übrigens nach nur drei Jahren im Amt zur Region Hannover gewechselt. Auf die Frage „Droht uns das mit Ihnen auch?“ hatte Arbogast vor vier Jahren geantwortet: „Stand heute: nein! Es ist ein solcher Kraftakt, sich in alles neu einzuarbeiten und einzuleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das in den nächsten Jahren nochmal machen möchte. Außerdem habe ich in Braunschweig viel vor.“ Nun, heißt es, wechsele sie doch nach Hannover. Offiziell bestätigt ist das aber bislang nicht.

