Dieter Nuhr zeigt erstmals „Gemalte Fotografien“ in Braunschweig

Dieter Nuhr, 1960 in Wesel geboren, ist als Künstler auf verschiedenen Plattformen tätig. Seit vielen Jahren zählt er zu den erfolgreichsten Satirikern Deutschlands, wobei seine Arbeit als bildender Künstler schon viel länger zurückreicht als sein Wirken als Kabarettist. Von 1981 bis 1987 studierte er Kunst (Malerei) an der Universität Essen, der ehemaligen Folkwangschule. In Braunschweig zeigt er nun von ihm bearbeitete Landschaftsfotografien bei der Öffentlichen Versicherung.

„Technisch basiert Dieter Nuhrs digitale Malerei auf Fotodaten, die er malerisch bearbeitet“, heißt es in der Ankündigung. Dafür benutze er selbst programmierte digitale Pinsel, die in mehreren Schritten und Farbschichten die ursprüngliche Fotografie überlagerten und teilweise auch überdeckten. „Die Ebenen vermischen sich, das Fotografierte löst sich in weiten Teilen auf, um sich neu zusammenzusetzen. Am Ende entstehen malerisch wirkende Kompositionen, die mit klassischer Fotografie nur noch wenig zu tun haben.“ Es seien Werke, die eher Gemälden ähnelten, entstanden mit den handwerklichen Mitteln des 21. Jahrhunderts.

Der Ursprung sind Landschaftsfotografien aus Japan, Neuseeland ...

In fast hundert Ländern ist der Weltreisende Nuhr schon gewesen und hat ihre Landschaften, Bauwerke und auch Menschen fotografiert. „Die Bilder, die aus seiner anschließenden Bearbeitung entstehen, verlieren durch Nuhrs Prozess der Überarbeitung den Charakter einer reinen Abbildung. Sie thematisieren dadurch auch das mit zeitlichem und räumlichem Abstand zunehmend ,Weltentrückte’ von nur scheinbar objektiven Betrachtungen und Erinnerungen, die wachsende Distanz zum Vergangenen.“

„Neuseeland South Island 02“, 2021 Foto: Dieter Nuhr

Die für Braunschweig entworfene Ausstellung „Gemalte Fotografien“ konzentriere sich auf Landschaftsfotografien, unter anderem aus China, Japan, Israel und Neuseeland. Die Vernissage der Ausstellung findet am Dienstag, den 1. November, um 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Öffentlichen in der Theodor-Heuss-Straße 10 statt. Der Künstler ist anwesend.

Ausstellung in Braunschweig ist bis zum 1. Dezember zu sehen

Die Anmeldung zur Vernissage ist kostenfrei möglich unter: www.oeffentliche.de/nuhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Im Anschluss ist die Ausstellung bis einschließlich 1. Dezember montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu sehen, eine Anmeldung ist dann nicht mehr nötig. Der Eintritt zur Vernissage sowie zur Ausstellung ist frei.

Die Ausstellung ist eine Kooperation der Öffentlichen Versicherung Braunschweig mit dem „Der Kunsthandel Verlag / Edition Minerva“, Friedberg, der Galerie Geuer & Geuer, Düsseldorf, und der Galerie Jaeschke, Braunschweig.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de