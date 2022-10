Braunschweigs Polizei sucht Eigentümer von gestohlenem Fahrrad

Wolfsburg. Fahrraddiebe ließen am Braunschweiger Hauptbahnhof ein E-Bike zurück, nachdem ein Zeuge sie verfolgte. Die Polizei sucht nun den Besitzer.

Fahrraddiebe haben im September am Braunschweiger Hauptbahnhof ein E-Bike gestohlen und später in Höhe der Ackerstraße zurückgelassen. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des E-Bikes, der sich bisher nicht meldete. Laut Angaben der Polizei ist das E-Bike von der Marke Prophete und wurde am 8. September gestohlen.

Ein Zeuge nimmt die Verfolgung auf – Der Dieb lässt das E-Bike zurück

Einem Zeugen fielen an jenem September gegen 17.35 Uhr drei Personen auf, die zu Fuß am Braunschweiger Hauptbahnhof unterwegs waren. Eine Person trug ein E-Bike über der Schulter. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Dann verließ der „Fahrrad-Träger“ die Gruppe und fuhr mit einem anderen Mountainbike und dem gestohlenen Fahrrad auf der Schulter auf die Salzdahlumer Straße.

Der Zeuge verlor den Kontakt zum Dieb und auch eine Polizeistreife konnte den Täter nicht mehr finden. Der Mann ließ das E-Bike jedoch in Höhe der Ackerstraße zurück. Hinweise zu den Tätern bzw. zum Besitzer des Fahrrads können unter (0531) 476 3315 an das Polizeikommissariat Nord gegeben werden. red

