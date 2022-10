Braunschweig: BSVG kehrt weitgehend zum Regelfahrplan zurück

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH wird zum 1. November weitestgehend zum Regelfahrplan zurückkehren. „Fast alle Einschränkungen, die zuletzt aufgrund hoher Krankenstände im Fahrdienst notwendig wurden, werden aufgehoben“, kündigt Pressesprecher Felix Weitner an. Gleichzeitig werde die Rückkehr zum Regelfahrplan auch genutzt, um Angebotsverbesserungen und kleinere Änderungen vorzunehmen, wie beispielsweise die Aktualisierung von Haltestellennamen.

Die Stadtbahnlinie 10 wird laut der BSVG ab dem 1. November wieder zwischen Carl-Miele-Straße und Hauptbahnhof verkehren und die Linie 1 in Richtung Wenden verstärken. Dadurch kehrt zugleich die Stadtbahnlinie 2 auf ihren regulären Linienweg zurück und fährt nur bei ausgewiesenen Fahrten über den Hauptbahnhof und ansonsten über die Leisewitzstraße.

„Allerdings fallen im Fahrdienst weiterhin überdurchschnittlich viele Kollegen krankheitsbedingt aus, weshalb nicht alle Einschränkungen zurückgenommen werden können“, so Weitner. Auf den Stadtbahnlinien 3 und 10 entfallen ihm zufolge tagsüber einzelne Fahrten. Außerdem müssen die Buslinien 426 und 436 im 30-Minuten-Takt verbleiben.

Die Einschränkungen im Detail

Tram 3: Die Taktverdichtung auf den 5/10-Minuten-Takt erfolgt zunächst zwischen 7-8 und 13-18 Uhr. In den übrigen Stunden verkehrt die Linie 3 im Tagesverkehr (6 bis 20 Uhr) alle 15 Minuten.

Tram 10: Die Linie verkehrt von 7-13 und 17-19 Uhr alle 30 Minuten. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr verkehrt sie wie üblich alle 15 Minuten.

Bus 426 und 436: Die Linien verkehren weiterhin durchgehend alle 30 Minuten.

Neuer Früh- und Spätanschluss zum Gewerbegebiet Waller See

Zum 1. November richtet die BSVG einen zusätzlichen Früh- beziehungsweise Spätanschluss an die Gewerbegebiete Hansestraße und Waller See ein. Die erste Ankunft im Gewerbegebiet ist nun um ca. 5 Uhr, die letzte Abfahrt kurz nach 0 Uhr. „Passende Anschlussfahrten ermöglichen die Fahrt aus der Weststadt und dem Westlichen Ringgebiet in die Gewerbegebiete beziehungsweise wieder zurück“, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem werde die Linie 424 um eine weitere Haltestelle im Gewerbegebiet Waller See verlängert und einzelne Fahrten angepasst.

Durch die zusätzliche Fahrt der Linie 429 im Frühverkehr bestehe außerdem eine neue Früh-Verbindung zum Hauptbahnhof mit Umsteigemöglichkeiten in den RE70 Richtung Hannover HBF (Abfahrt 4.58 Uhr) und einen IC in Richtung Berlin HBF (4.59 Uhr).

Die neuen Frühverbindungen im Detail

Neue Fahrt der Linie 423 ab „Donauknoten“ um 4.08 Uhr, bis Haltestelle „Helenenstraße“, ab hier weiter als Linie 429.

ab „Donauknoten“ um 4.08 Uhr, bis Haltestelle „Helenenstraße“, ab hier weiter als Linie 429. Neue Fahrt der Linie 429 ab „Helenenstraße“: Umsteigemöglichkeit an „Hamburger Straße“ in die Linie 1 Richtung Wenden, Ankunft der Linie 429 am Hauptbahnhof um 4.44 Uhr

ab „Helenenstraße“: Umsteigemöglichkeit an „Hamburger Straße“ in die Linie 1 Richtung Wenden, Ankunft der Linie 429 am Hauptbahnhof um 4.44 Uhr Neue Abfahrt der Linie 424 ab „Hansestraße Ost“ um 4.50 Uhr in Richtung Gewerbegebiet Waller See (Anschluss von Linie 1, kommt von Innenstadt/Ackerstraße)

ab „Hansestraße Ost“ um 4.50 Uhr in Richtung Gewerbegebiet Waller See (Anschluss von Linie 1, kommt von Innenstadt/Ackerstraße) Eine weitere, neue Fahrt gibt es auf der Linie 424 um 5.20 Uhr ab „Hansestraße Ost“. Diese Fahrt ist mit der Linie 1 aus dem Anschluss um 5 Uhr am Rathaus erreichbar.

Der neue Spät-Anschluss aus den Gewerbegebieten im Detail

Neue Fahrt der Linie 424 ab „Gewerbegebiet Waller See Ost“ um 0.00 Uhr

ab „Gewerbegebiet Waller See Ost“ um 0.00 Uhr Umstieg zur Linie 1 an „Hansestraße Ost“ um ca. 0.20 Uhr Richtung Innenstadt/Ackerstraße

an „Hansestraße Ost“ um ca. 0.20 Uhr Richtung Innenstadt/Ackerstraße Neue Fahrt der Linie 419 um 0.27 Uhr ab Hauptbahnhof, Anschluss an die genannte Fahrt der Linie 1 an der „Hamburger Straße“ um 0.40 Uhr, Weiterfahrt bis „Helenenstraße“, ab hier weiter als Linie 423

um 0.27 Uhr ab Hauptbahnhof, Anschluss an die genannte Fahrt der Linie 1 an der „Hamburger Straße“ um 0.40 Uhr, Weiterfahrt bis „Helenenstraße“, ab hier weiter als Linie 423 Neue Fahrt der Linie 423 ab „Helenenstraße“ in Richtung „Donauknoten“ um 0.51 Uhr

Aktualisierte Haltestellennamen und Fahrzeitanpassungen

Am 1. November treten außerdem weitere Detail-Änderungen im Fahrplan der BSVG in Kraft. „So fallen auf mehreren Linien Abfahrzeit-Änderungen im Minutenbereich an, um die Werte an die tatsächlichen Fahrtzeiten anzugleichen“, erläutert Weitner. Außerdem wurden einzelne Haltestellen umbenannt.

Die geänderten Haltestellennamen im Überblick:

Alt: Am Wendentor – Neu: Kaiserstraße

Am Wendentor – Kaiserstraße Alt: Am Dorfplatz – Neu: Hartriegelweg

Am Dorfplatz – Hartriegelweg Alt: Braunschweiger Verkehrs-GmbH – Neu: BSVG Tram-Depot

Braunschweiger Verkehrs-GmbH – BSVG Tram-Depot Alt: Lagesbüttel, Schule – Neu: Lagesbüttel, Neuer Kamp

Lagesbüttel, Schule – Lagesbüttel, Neuer Kamp Alt: Messegelände Nordeingang – Neu: Messegelände

Messegelände Nordeingang – Messegelände Alt: Westbahnhof – Neu: Hugo-Luther-Straße

Westbahnhof – Hugo-Luther-Straße Alt: Zivildienstschule – Neu: Bildungszentrum BFD

Zivildienstschule – Bildungszentrum BFD Alt: Gewerbegebiet Waller See (Ost) – Neu: Gewerbegebiet Waller See (Mitte)

Gewerbegebiet Waller See (Ost) – Gewerbegebiet Waller See (Mitte) Neu: Gewerbegebiet Waller See (Ost)

Auf der Website www.bsvg.net sind die aktuellen Fahrpläne sowie weitere Informationen zu finden. Das aktualisierte Fahrplanringbuch ist ab Ende der ersten Novemberwoche (KW 44) im Service-Center am Rathaus und im Service-Point am Hauptbahnhof erhältlich. Die Änderungen sind außerdem bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) eingepflegt. Beispielsweise mit der App „Meine BSVG“ können Fahrgäste ihre Verbindung überprüfen.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de