Braunschweig. Wir verlosen zehn Eintrittskarten für die beiden Messen in der Volkswagen-Halle. Rund 150 Aussteller wollen auf Hochzeit und Weihnachten einstimmen.

In der Braunschweiger VW-Halle finden am 30./31. Oktober zwei Messen statt: Die Hochzeitsmesse "Deine Traumhochzeit" und die Geschenke- und Dekomesse "Love Christmas".

Volkswagen-Halle Hochzeitsmesse und „Love Christmas“ in Braunschweig

In der Braunschweiger Volkswagen-Halle finden am Sonntag, 30. Oktober, und Montag, 31. Oktober, gleich zwei Messen auf einmal statt: Zum einen die Hochzeitsmesse „Deine Traumhochzeit“, zum anderen die Geschenkemesse „Love Christmas“ – beide mit insgesamt rund 150 Ausstellern. Veranstalter Richard Beinhorn lädt dazu ein, sich Anregungen zu holen, zu träumen und zu probieren …

Die Hochzeitsmesse soll ein Ort der Inspiration, des Stils und der Freude sein, so Beinhorn. „Wir wollen eine kreative Schnittstelle für Brautpaare in spe, Eventveranstalter, Modeateliers, Make-up-Artisten, Juweliere, Fotografen, Floristen, Konditoren, Entertainer, Reiseveranstalter und, und, und schaffen“, sagt er. An beiden Tagen finden ihm zufolge jeweils drei Modenschauen mit Designermode und spezieller Curvy-Mode (Übergrößen) statt.

Auf die Besucherinnen und Besucher wartet außerdem eine Verlosung, wie Beinhorn ankündigt: Zu gewinnen gibt es demnach eine Kreuzfahrt, eine Reise nach Paris und eine Wohnmobil-Reise.

„Love Christmas“ soll aufs Weihnachtsfest einstimmen

Die Geschenkemesse „Love Christmas“ präsentiert festliche Dekoration vom Baumschmuck über Schmuckkerzen bis zu Bastelmaterial. Außerdem zeigen die Aussteller laut Beinhorn Handwerkskunst: traditionelles Kunsthandwerk aus Olivenholz, Bilder, Gemälde und Glaskunst.

Auch Holzspielzeug, Seifen, Gewürze und weihnachtliche Verpackungsmaterialien gehören zum Angebot, ebenso wie weihnachtliche Leckereien, zum Beispiel Kakaokonfekt, weihnachtliche Tortenspezialitäten und Baumkuchen, herzhafte Lakritze, edle Weine oder aromatische Tees. „Was wäre Weihnachten ohne kleine Seelenschmeichler, die uns Wohlfühlmomente bescheren?“, so Beinhorn.

Geöffnet sind beide Messen am Sonntag von 10 bis 18 Uhr und am Montag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 10 Euro.

Verlosung: Eintrittskarten für die Messen in Braunschweig

Wir verlosen zusammen mit Beinhorn-Messen zehn Eintrittskarten à zehn Euro. Wer Interesse an einer Karte hat, kann bis Mittwoch, 26. Oktober, eine Mail an redaktion.bs@funkemedien.de schicken. Bitte Kontaktdaten angeben. Die Gewinner werden von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de