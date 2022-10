Halloween in Braunschweig: Alle Veranstaltungen auf einen Blick

Braunschweig. Events zum Fürchten, Feiern und Spaß haben: Halloween-Party in der Milleniumhalle, Hexen-Stadtführungen, Spinnengrusel-Familientag und Zaubershows.

Wer zu Halloween in Partystimmung ist, kommt vielleicht bei „Niedersachsens größter Halloween-Party“ im Millenium-Event-Center am Madamenweg auf seine Kosten. Beginn ist Samstag, 29. Oktober, um 22 Uhr – das Ende ist für Sonntag 5 Uhr morgens angesetzt.

Die Veranstalter Joris Ameln und Justin Pollnik kündigen ein „schreckliches Grusel-Spektakel“ an. Und: „Wir freuen uns, wenn ihr euch passend zum schönsten Feiertag des Jahres gruselig und furchteinflößend kleidet! Lasst eurer Kreativität freien Lauf, gerne auch mit Kostümen oder Masken!“ Der Einlass erfolgt ab 16 Jahren. Unter 18-Jährige müssen mit volljähriger Begleitperson und „Muttizettel“ erscheinen. Einige Tickets sind noch zu haben.

Spinnengrusel-Familientag im Haus Entenfang in Braunschweig

Das Haus Entenfang am Nehrkornweg 2 in Riddagshausen veranstaltet am Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 16 Uhr einen Spinnengrusel-Familientag. Die Gäste können gruselige Tiere bestaunen und viel über Spinnen erfahren. Kurze Gruselgeschichten werden vorgelesen, es wird gebastelt und geschminkt und zu essen und zu trinken, zum Beispiel Spinnenweben-Zuckerwatte und Hexensuppe, gibt es auch. Wer möchte, kann gerne verkleidet zu dem Event erscheinen. Der Eintritt ist frei.

Halloween-Zaubershow im Braunschweiger Kult-Theater

Das Kult-Theater lädt Kinder und Erwachsene am Montag, 31. Oktober, zu einem „Halloween Special“ ein. „Nie Dagewesenes verblüffend und witzig präsentiert von den größten Talenten der letzten Jahrzehnte“, heißt es in der Ankündigung. „Der eine eloquent und charismatisch und der andere charmant und abgedreht… Nico und Jonas stehen wieder zusammen auf der Bühne.“ Zum inzwischen vierten Mal trommeln sie Hochkaräter der Zauberszene zusammen. „Die besten Zauberer und Künstler, die an Halloween noch Zeit haben, sind mit dabei!“ Um 15 Uhr startet die Kindershow, um 20 Uhr die Erwachsenenshow. Tickets gibt’s hier.

Stadtführungen mit Grusel-Faktor

Halloween naht – die richtige Zeit für eine gruselige Stadtführung, von denen die Braunschweig Stadtmarketing GmbH vom 27. bis zum 31. Oktober vier vermittelt. Die düsteren Seiten des mittelalterlichen Braunschweigs stellt Elke Frobese am Donnerstag, 27. Oktober, und am Montag, 31. Oktober, vor, wenn sie als Frau des Henkers durch das abendliche Michaelisviertel führt. Los geht es jeweils um 18 Uhr, Treffpunkt: Jakob-Kemenate am Eiermarkt.

Andreas Schwarz lädt alle Mutigen auf gleich zwei gruselige Spaziergänge durch die Löwenstadt ein. Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 16 Jahren können am Sonntag, 30. Oktober, ab 18 Uhr mehr über berühmte Braunschweiger Hexen und ihre Verfolgung erfahren. Treffpunkt: Altstadtrathaus, Altstadtmarkt.

Kinder können sich am 31. Oktober in der Innenstadt gruseln

Am Samstag, 29. Oktober, und Montag, 31. Oktober, erzählt Gästeführer Andreas Schwarz seinen Begleiterinnen und Begleitern jeweils um 18 und 20 Uhr von Untoten und anderen unheimlichen Gestalten, die des Nachts ihr Unwesen treiben. Treffpunkt: Altstadtrathaus, Altstadtmarkt. Nach Halloween findet die Führung „Von Vampiren und Spukgestalten“ noch einmal am 1. November um 20 Uhr statt.

Gruselig wird es auch für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 13 Jahren, wenn sie am Halloween-Nachmittag, 31. Oktober, mit Andreas Schwarz durch die Innenstadt wandern und seinen unheimlichen Geschichten lauschen. Los geht es um 16 Uhr, Treffpunkt: Altstadtmarkt, Altstadtrathaus. Die Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson ist erforderlich.

Buchung auf www.braunschweig.de/stadtführungen oder in der Touristinfo, Kleine Burg 14, möglich. Alle Führungen sind auch zu individuellen Terminen von geschlossenen Gruppen buchbar.

