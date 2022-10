Braunschweiger Filmfest – die Preview

Senta Berger ist an diesem Abend noch nicht da, sie bekommt beim 36. Braunschweiger Filmfest die Europa verliehen. Reist daher erst im November an. Aber Falco Heidzig ist gekommen. Noch kein bekannter Name, aber ein Hauptdarsteller. Damit ist zumindest ein Star von morgen bei der Filmfestpreview im Westbahnhof. Falco Heidzig spielt die Hauptrolle in der Weltpremiere „Fisch im Fell“.

Rund 150 Gäste treffen sich im Westbahnhof. „Durch die gestiegenen Inzidenzzahlen vermeiden wieder mehr Menschen solche Feiern“, erklärt Thorsten Rinke als Vorsitzender des Filmfestvereins die etwas lichten Reihen. Eigentlich sollten 300 Besucher kommen. Dafür ist denen, die da sind, die Freude anzumerken, dass sie wieder live Bühne und Kino besuchen können. „Endlich wieder ein Festival in Präsenz“, freut sich Rinke und begrüßt gemeinsam mit seiner Vorsitz-Kollegin Florence Houdin die Filmfans. Die beiden bedanken sich besonders bei VW Financial Services, Hauptsponsor seit 26 Jahren. „Unser Hauptsponsor hat die Summe noch einmal erhöht und für weitere zwei Jahre zugesagt“, erklärt Rinke, „das gibt uns Planungssicherheit.“

Das Leitungsteam des Filmfests um Programmchefin Karina Gauerhof (rechts), Geschäftsführerin Anke Hagenbüchner und Filmfestvereins-Vorsitzenden Thorsten Rinke. Foto: Nico Müller / Carisma

Moderatorin Vera Zellmer zeigt Ausschnitte aus 22 der insgesamt 246 Filme, die beim Festival laufen. Und sie spricht in einer kleinen Gesprächsrunde mit Programmchefin Karina Gauerhof und Geschäftsführerin Anke Hagenbüchner. Wichtigstes Signal: Die Ticketpreise werden nicht erhöht. „Wir sind kein exklusives Festival wie zum Beispiel Cannes“, sagt Karina Gauerhof, „wir wollen, dass wirklich alle zu uns kommen.“ Deshalb gibt es auch ein Welcometicket für Geflüchtete, Eintritt zum halben Preis. „Viele unserer Filme sind in Originalsprache“, sagt Gauerhof, „viele davon aus Ländern, aus denen auch Geflüchtete bei uns sind. Da wäre es doch schön, wenn diese Menschen erleben, dass hier ein Film in ihrer Sprache läuft.“

Heimspiel: Die Landeskirche hat mit Jugendlichen einen Spielfilm produziert

In der Reihe Heimspiel hat Falco Heidzig seinen Auftritt. Der 22-Jährige aus Bad Harzburg studiert in Salzgitter Medienkommunikation. Berufsziel? „Vielleicht Fernsehmoderator“, träumt er von seiner Zukunft. Und erzählt von einem Aufruf auf Instagram: Wer hat Lust auf einen Film? Heidzig reagiert sofort, antwortet und bekommt die Bewerbungsmodalitäten. „Ein Video war gefordert, ich habe den Sketch von Loriot mit dem Frühstücksei nachgedreht, beide Rollen selbst gespielt und dann zusammengeschnitten.“

„Fisch im Fell“ heißt die Weltpremiere, mit der die Landeskirche beim Filmfest antritt. Diakon Jan Upadeck (links) und Hauptdarsteller Falco Heidzig waren zur Preview im Westbahnhof. Foto: obi

Das hat überzeugt. Die Jury lädt ihn zum Casting ein. Mehrere Sketche und Wochen später hat er die Rolle. Und zwar nicht irgendeine, sondern die Hauptrolle. Und auch nicht von irgendwem, sondern von der Kirche. Das Roadmovie entstand auf Initiative des Propsteijugendiakons Michael Marintschak.

Und der hatte kurz zuvor mit seinem Vorschlag bei Diakon Jan Upadeck direkt offene Türen eingerannt. Upadeck hat seinen Jungstar zur Preview begleitet und erzählt begeistert von dem Projekt. „Erst war es nur die Idee, Jugendliche über Filme anzusprechen, dann sind Clips entstanden, Kurzfilme und schließlich ein richtiger Spielfilm.“ Upadeck hat die nicht ganz unwesentliche Rolle übernommen, die Finanzierung zu sichern. Und er hat die Kontakte zum Filmfest geknüpft. „Auch hier wurden wir mit offenen Armen aufgenommen“, freut er sich. 20 Jugendliche der Landeskirche Braunschweig haben an dem Film mitgearbeitet. Jetzt läuft die Geschichte um sechs Freunde und eine Zeitkapsel in der Reihe Heimspiel im Filmfest, danach sind weitere Festivals angefragt.

Lesen Sie auch:

Lokale Unternehmer sorgen für Preisgelder, die im Filmgeschäft wichtig sind

Apropos Finanzen: Insgesamt gibt es beim 36. Braunschweiger Filmfestival Preisgelder in Höhe von 67.000 Euro. Der Hauptpreis, die Europa, ist mit 25.000 Euro dotiert. Anzunehmen, dass Senta Berger die Summe spenden wird.

Senta Berger erhält beim Braunschweiger Filmfest Die Europa. Foto: imago stock / imago/Spöttel Picture

Die kleineren Preise dagegen sind umso wichtiger. Anfänger im Filmgeschäft brauchen jeden Euro. Der Heimspielpreis beispielsweise ist mit 2500 Euro dotiert. Hier haben kurzfristig vier Braunschweiger Agenturen – Call the Dude, Kreativrausch, eventives und wehyve ein Preisgeld auf den Tisch gelegt.

Nachhaltigkeit: Nicht nur Probleme erzählen, sondern Lösungen zeigen

Auch der „Green Horizon Award“ ist so ein Beispiel für lokalen Support. Die Unternehmen Agimus, Alba, Hoffmann und Oeding waren sich schnell einig. „Das Thema Nachhaltigkeit ist meins“, sagt Dr. Ralf Untermöhlen, der mit seiner Firma Agimus Sicherheits- und Umweltberatung für Industrie und Gewerbe anbietet. „Und außerdem war ich schon immer ein Filmfestgänger.“ Gemeinsam mit seinem Freund, dem Architekten Marc Aurel Jensen, war der Plan schnell perfekt: Filme zur Nachhaltigkeit, die aber nicht nur Probleme beschreiben, sondern Lösungen aufzeigen. Die Reihe „Green Horizon“ gehört seit sechs Jahren zum Festivalprogramm.

Stehen gemeinsam für das Thema Nachhaltigkeit beim Filmfest: Dr. Ralf Utermöhlen, Geschäftsführender Gesellschafter Agimus, Angela Kleinhans, Leiterin Interne Kommunikation und Sponsoring Volkswagen Financial Services, und Marc Aurel Jensen, Juhu!-Architektur. Foto: obi

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de