Das Zweitstimmenergebnis in Braunschweig. Die Grünen haben bei den Zweitstimmen den kräftigsten Zuwachs in Braunschweig (+11,1 Prozent). Auch die AfD hat zugelegt (+2 Prozent). SPD und CDU mussten jeweils Verluste von 5,3 Prozentpunkten hinnehmen. Die FDP verlor in Braunschweig 2,7 Prozentpunkte, die Linke 3.