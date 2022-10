Salzgitter. Die Luxuskarosse wurde Montagnacht in Braunschweig-Wenden aus einem Autohaus geklaut. Das Diebesgut fiel jedoch beim Weiterverkauf in Salzgitter auf.

Aus einem Braunschweiger Autohaus wurde in der Montagnacht ein Audi R8 gestohlen und später in Salzgitter verkauft.

Autodiebstahl Braunschweig Audi R8 für eine Nacht – Autodiebe werden in Salzgitter erwischt

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück eines Braunschweiger Autohauses. Dazu hebelten sie zunächst ein Vorhängeschloss auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Nachdem sie eine Fensterscheibe der Büroräume einschlugen, nahmen sie den Fahrzeugschlüssel eines Audi R8 in Besitz und verließen mit dem Gefährt den Tatort.

Am Dienstagabend boten sie das Fahrzeug schließlich in Salzgitter zum Verkauf an. Der Käufer wusste jedoch zufällig über den Diebstahl Bescheid und konfrontierte die Verkäufer damit. Die Täter waren damit ertappt, flüchteten vom Tatort und ließen den gestohlenen Audi zurück. Der Käufer rief daraufhin die Polizei, doch die Täter waren bereits über alle Berge. Die Polizei startete nun ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de