KFZ-Zulassung online: Braunschweiger Leuchtturmprojekt

Volkswagen Financial Services und die Stadt Braunschweig haben ihr Projekt „Digitale Fahrzeugzulassung durch Unternehmen“ erfolgreich abgeschlossen. Weitere Beteiligte bei dem in Deutschland einzigartigen Projekt seien das Land Niedersachsen sowie das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), so die Stadt. Mit dem Pilotbetrieb seien Erfahrungen gesammelt worden, die als Vorlage für die Weiterentwicklung der internetbasierten KFZ-Zulassung auf Bundesebene dienten. Das BMDV habe bereits eine Initiative für Neuregelungen ergriffen, die die in Braunschweig gesammelten Erfahrungen berücksichtigten. „Unternehmen können ihre Fahrzeugflotten künftig digital und einfach zulassen und die Kommunen können die oftmals noch umständlichen Prozesse in ihren Zulassungsbehörden vereinfachen“, wird Christian Dahlheim, CEO der Volkswagen Financial Services AG, in der Mitteilung zitiert.

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum: „Die Stadt und Volkswagen Financial Services haben einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Digitalisierung im Zulassungswesen geleistet. Dieses bundesweit einmalige Braunschweiger Leuchtturmprojekt hat die gesetzliche Umsetzung erheblich beschleunigt.“

Im seit Herbst 2019 laufenden Pilotbetrieb wurden demnach mehrere 100 Dienstwagen von Volkswagen Financial Services digital und rechtskonform zugelassen. Ziel war es, auch juristischen Personen wie Unternehmen Online-Zulassungen von Fahrzeugen zu ermöglichen.

Eigenen Prozess entwickelt

So sei ein eigener Prozess entwickelt worden, der die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises, digitale Vollmachten sowie digitale Unternehmensabbildungen von Verimi, einem Dienstleister für digitale Identifizierungsverfahren, kombiniere. Gerade die Pandemie, so Dahlheim, habe gezeigt, wie dringend notwendig eine weitere Digitalisierung auch von Behörden sei.

Erfahrungen für Gesetzgebungsinitiative

Das Braunschweiger Projekt biete mit Unterstützung des Landes Zulassungsmöglichkeiten, die über bestehende Online-Zulassungen für Private hinausgingen. Ausschlaggebend für den Gesamterfolg der digitalen Fahrzeugzulassung sei die Möglichkeit, auch Unternehmen eine KFZ-Zulassung online anzubieten. Die gesammelten Erfahrungen seien in eine entsprechende Gesetzgebungsinitiative des BMDV eingeflossen, mit der die Möglichkeit der Zulassung durch Großkunden bundesweit eingeführt werden solle. Die Volkswagen Financial Services rechnen mit der Einführung 2023 und sehen in dieser Maßnahme einen ersten Schritt zur digitalen Fahrzeugakte.

