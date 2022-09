Unfall in Braunschweig: Auto rast in Hauseingang

Unfall in Braunschweig: Auto rast in Hauseingang

Mi., 28.09.2022, 11.47 Uhr

Am Zuckerbergweg ist am Mittwochmorgen ein Pkw in den Eingang eines Wohnhauses gefahren. Beide Insassen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr holte das verkeilte Auto mit der Seilwinde heraus. Video: Jörg Koglin