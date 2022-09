Zahl der Straftaten um Braunschweig und Wolfsburg nimmt wieder zu

Braunschweig. Im Vergleich zu 2020 und 2021 werden durch den Wegfall von Corona-Maßnahmen wieder mehr Fälle registriert. Wo es in der Region am sichersten ist.

Einbrüche, aber auch Rohheitsdelikte und Diebstähle nehmen in der Region um Wolfsburg und Braunschweig wieder zu.

Die Region wird immer sicherer – so geht es aus der Kriminalitätsstatistik der Polizeidirektion Braunschweig hervor. Zuletzt sank die Zahl der Straftaten im Jahr 2021 zwischen Wolfsburg und Goslar um mehr als sieben Prozent. In allen Kommunen wurde weniger gegen das Recht verstoßen, besonders dramatisch war der Rückgang aber in den großen Städten Braunschweig und Wolfsburg.

Die sicherste Kommune in unserer Region war im Jahr 2021 zum ersten Mal der Landkreis Gifhorn: Hier verzeichnete die Polizeidirektion Braunschweig 3426 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Diese sogenannte Häufigkeitszahl gibt den besten Vergleichswert wieder, weil er sich an der Bevölkerungsgröße orientiert.

2020 und 2021: Weniger Tatgelegenheiten durch Corona-Pandemie

Als Ursache für die Entwicklungen führt Thorsten Ehlers, Pressesprecher der Polizeidirektion Braunschweig, einen zentralen Treiber an: Die Corona-Pandemie. „Corona hat vieles verändert“, sagt Ehlers, „viele Menschen waren mehr Zuhause, weshalb es weniger Tatgelegenheiten gab“, zum Beispiel für Einbrüche. Aus demselben Grund habe es auch weniger Verkehrsunfälle gegeben. Wo weniger Autos, da weniger Blechschäden.

Der Pandemie vollständig die Lorbeeren überlassen für die höhere Sicherheit in der Region will die Polizei aber nicht. „Wir sind viel mit Präventionsarbeit unterwegs, waren mit unseren Aktionen gegen Trickbetrug sehr erfolgreich – aber messen lassen sich solche Interventionen natürlich nicht“, sagt Ehlers. Auch gewissenhafte Kontrollen und die tägliche Arbeit der Beamtinnen und Beamten vor Ort mache die Straßen sicherer. „Wer etwas ausbaldowert und von uns schon mal kontrolliert und damit erfasst wird, der überlegt es sich vielleicht noch mal anders“, sagt Ehlers.

2022 steigt die Anzahl der Straftaten – zum Beispiel der Einbrüche und Diebstähle

Die Zeit der größten Corona-Einschränkungen ist nun vorbei; 2022 war vieles wieder möglich, was 2021 noch undenkbar war. Erwartet die Polizei nun für die nächste Kriminalitätsstatistik, die im kommenden Frühjahr ansteht, einen krassen Gegentrend?

Antwort: Ja, die Zahlen steigen im Jahr 2022 in allen Bereichen, in denen im vergangenen Jahr Rückgänge zu beobachten waren. „Natürlich haben wir steigende Zahlen“, sagt Thorsten Ehlers, „damit musste man rechnen.“ Im Vergleich zu der Gesamtentwicklung seien die Jahre 2020 und 2021 Ausnahmejahre gewesen.

Im laufenden Jahr wird nur eine Eingangsstatistik geführt – sie ist nicht belastbar

Beziffern lasse sich die aktuelle Entwicklung noch nicht – denn im laufenden Jahr werde nur eine Eingangsstatistik geführt. Das heißt, dass Straftaten nach ihrer Meldung aufgenommen werden. Stellt sich später heraus, dass es keine Straftat – oder eine andere Straftat – war, wird sie in der späteren Kriminalitätsstatistik anders, oder eben gar nicht, aufgeführt. „Die Daten sind deshalb nicht valide“, so Ehlers.

Und wie sieht es mit der Kriminalität in den Kommunen im Einzelnen aus? „Die Entwicklung in den einzelnen Inspektionen ist unter dem Strich hinsichtlich der Gesamtentwicklung innerhalb der Polizeidirektion Braunschweig relativ homogen“, sagt Ehlers. Es gebe zwar durchaus auch Unterschiede, vor allem zwischen ländlichen und städtischen Regionen, jedoch sei der Rückgang der Kriminalität auf weitgehend dieselben Ursachen zurückzuführen.

2021 sanken die Zahlen der Einbrüche und Diebstähle auffällig stark

Erheblich weniger Fälle wurden 2021 demnach im Bereich der Diebstahlkriminalität beobachtet. Hier sank vor allem die Zahl der schweren Diebstähle und der Einbrüche, genau wie die Zahl der Ladendiebstähle. „Auffällig rückläufig“ sei auch die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte, so die Polizei. Hier führt Ehlers die „pandemische Entwicklung und die sich daraus ergebenden Einschränkungen und Beschränkungen“ als Ursache an.

Das gelte vor allem auch für das Unheil, das alle Immobilienbesitzer, aber auch Mieterinnen und Mieter fürchten: Den Einbruch. „In allen Regionen, aber insbesondere in den Ballungsräumen waren Wohnungseinbrüche rückläufig, weil viel mehr Menschen in der häuslichen Umgebung verblieben (Homeoffice, Kurzarbeit etc.) sind“, sagt Thorsten Ehlers.

Weniger Alkohol, weniger Gewalttaten

Ebenfalls vor allem in den städtischen Gebieten habe die Zahl der Rohheitsdelikte abgenommen. Wieder eine Folge von Corona? „In Bereichen mit starkem nächtlichen Publikumsverkehr, in denen typische Delikte des Nachtlebens zu verzeichnen sind („Partymeilen“, Kneipen, Bars), fehlten Gäste, weniger Alkohol wurde in der Öffentlichkeit konsumiert und Gewalttaten waren in diesen Bezirken nicht mehr vorhanden oder rückläufig“, sagt Thorsten Ehlers.

Doch nicht in allen Bereichen zeigt der Pfeil nach unten. Corona machte manche Straftaten schwieriger durchzuführen, ermöglichte aber andere. So habe zum Beispiel die Internetkriminalität zugenommen. Von einer „Verlagerung der Kriminalität in den digitalen Raum“ ist hier bei der Polizei die Rede.

Polizei: Gesellschaftliche Entwicklungen zeichnen sich in Kriminalität ab

Spannend werde es, zu sehen, in weit sich die gesellschaftlichen Veränderungen in diesem Jahr auf die Kriminalität auswirken, sagt Pressesprecher Thorsten Ehlers.

Mehr Einbrüche, mehr Rohheitsdelikte, mehr Eigentumsdelikte seien schon zu beobachten. Was macht die Inflation, machen die steigenden wirtschaftlichen Unsicherheiten mit den Menschen? „Darüber werden wir im Frühjahr Aussagen treffen können“, sagt Ehlers.

