Braunschweig plant Solarfarm bei Watenbüttel

Braunschweig. Solarmodule könnten an der Bundesstraße stehen. Solarfarm-Pläne in Leiferde sollen gestoppt werden.

Dicht an dicht stehen bei Berlin Solarmodule, um Sonnenenergie in Strom zu verwandeln (Symbolfoto).

Soll die Energiewende gemeistert werden, wird es nicht reichen, in Braunschweig nur die roten Dächer verschwinden zu lassen. Die Bauverwaltung hat nun einen Vorschlag unterbreitet, wo eine riesige Solarfarm im Stadtgebiet in Betrieb gehen könnte.

Es geht um Watenbüttel. Genauer: die Abfall-Deponie, die am Stadtrand liegt. Die Stadt, so die Bauverwaltung im Planungsausschuss, will mit dem Abfallverband, BS-Energy sowie der neuen Energiegenossenschaft ein Konzept entwickeln, um zumindest auf Teilflächen Solarmodule aufzustellen.

Potenziale, so Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer, seien vorhanden. Konkret geht es um drei Teilflächen. Zwei davon befinden sich direkt an der Bundesstraße 214. Die Gesamtgröße beträgt hier grob 14 Hektar. Was etwa der Fläche von 28 Fußballfeldern entspricht.

Flächen wichtig für den Artenschutz

Deutlich größer ist die Fläche, die sich in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke befindet. Hier geht es um rund 22 Hektar, die mit Solarmodulen belegt werden könnten.

Geplante Standorte für Groß-Solaranlagen. Foto: Jürgen Runo

Problemlos wird das nicht gehen. Bei den Flächen nahe der Bahn handelt es sich um Rieselfelder. Sie sollen weiterhin genutzt werden. Dazu müssen die Solarmodule so installiert werden, dass der Rieselbetrieb trotzdem erfolgen kann. Technische Lösungen seien jedoch verfügbar.

Ein weiteres Hemmnis: Die Rieselfelder haben eine hohe Bedeutung für den Artenschutz. Viele seltene Wasservögel findet man dort. Die Bauverwaltung will offene naturschutzrechtliche Fragen im Baugenehmigungsverfahren für die Solaranlage klären.

Landwirte haben Flächen gepachtet

Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Geregelt werden muss zum Beispiel auch noch: Welche Leitungsarbeiten sind notwendig, um den Solarstrom vom Gelände ins allgemeine Stromnetz einspeisen zu können? Das wird eine Aufgabe für BS-Netz sein. Außerdem: Die Rieselfelder werden auch landwirtschaftlich genutzt. Es bestehen Pachtverträge mit Landwirten. Kündigungsmöglichkeiten müssten genutzt werden, bevor mit dem Modulbau begonnen werden kann.

Ein Anlass für die Überlegungen der Bauverwaltung ist ein neuerlicher Vorstoß der SESP Solar Projects GmbH & Co. KG. Das Unternehmen möchte nahe Leiferde eine Solarfarm von der Größe von 50 Hektar errichten. Im Vorjahr hatte die Bauverwaltung, verwiesen wurde auf die hohe Bodengüte dort, das Vorhaben abgelehnt. Ende Juli hatte das Unternehmen einen formellen Antrag auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan schriftlich eingereicht. Die benötigten Flächen, so SESP, seien verfügbar. Stadtbaurat Leuer kündigte im Ausschuss an, dass nun der Politik die Entscheidung überlassen werden soll. Demnächst soll eine Vorlage eingebracht werden. Die Stadtverwaltung, so der Baudezernent, sehe das Vorhaben „weiterhin kritisch“.

Unklar, wie groß der Handlungsspielraum ist. SESP-Geschäftsführer Michael von Loh verweist auf das neue „Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“: „Erneuerbare Energien liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit und sollen darum als vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ Er sehe keine Gründe, eine Solarfarm bei Leiferde abzulehnen.

