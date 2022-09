Polizei ehrt zwei Braunschweiger für Zivilcourage

Großer Dank für beherztes Eingreifen: Die Braunschweiger Polizei hat zwei Männer geehrt, weil sie Beamten in einer schwierigen Lage selbstlos geholfen haben.

In einer Pressemitteilung wird die Situation am 24. August wie folgt geschildert: Ein 31-Jähriger hatte sich in Veltenhof unberechtigt auf einem Firmengelände aufgehalten. Nachdem es bereits zu einer Auseinandersetzung mit den dortigen Mitarbeitern sowie zu Beschimpfungen gekommen war, wurde ihm Hausverbot erteilt. Dennoch weigerte sich der Mann das Gelände zu verlassen. Erst als die Polizei hinzugezogen wurde, verließ der Mann zwar das Firmengelände, stand aber augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln und verhielt sich unberechenbar und äußerst aufbrausend.

Die Beamtinnen forderten den Mann auf, sich auszuweisen. Doch anstatt den Aufforderungen nachzukommen, versuchte er zu flüchten. Die Polizeibeamtinnen konnten den 31-Jährigen stoppen, aber nur unter großer Kraftanstrengung festhalten. Der Mann leistete erheblichen Widerstand.

Zwei Männer sehen die Situation und eilen zur Hilfe

In diesem Moment kamen zufällig zwei Herren dazu. Sie erkannten unabhängig voneinander die Dringlichkeit und griffen ein. Zu viert gelang es ihnen, den Mann am Boden festzuhalten und die Gegenwehr des Mannes zu unterbinden, bis weitere Polizeibeamte vor Ort waren und den Mann zur Polizeidienststelle brachten.

Diese besondere Zivilcourage nahmen Thomas Bodendiek, Inspektionsleiter der Polizei Braunschweig, sowie Lars Schröder, Vertreter des Polizeikommissariats Braunschweig-Nord, zum Anlass, die beiden Männer einzuladen. In einem gemeinsamen Gespräch dankte Thomas Bodendiek: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, Ihnen für Ihr besonderes Engagement zu danken. Es ist leider nicht mehr selbstverständlich, dass die Menschen anhalten und ohne zu zögern mit anfassen und uns unterstützen. Sie haben eine herausragende Zivilcourage gezeigt, die unsere Anerkennung verdient. Herzlichen Dank!“

Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Nord fügte hinzu: „Auch im Namen unserer Kolleginnen möchte ich Ihnen für Ihre tatkräftige Unterstützung danken. In unserem polizeilichen Alltag erleben wir häufig ein ganz anderes Verhalten der Bürger, so dass Ihre Hilfe etwas Besonderes für uns ist.“Anschließend überreichte Thomas Bodendiek den beiden Helfern ein kleines Präsent.Der 31-Jährige hingegen muss sich seitdem in einem Strafverfahren wegen Widerstand, Beleidigung und Hausfriedensbruch verantworten.

red

