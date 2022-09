Braunschweig: Dreister Dieb stiehlt Tasche von 87-jähriger Frau

Braunschweig. In einem Supermarkt ist es am Dienstag zu einem dreisten Diebstahl gekommen. Eine Tasche mit Bankkarte, Papieren und Schlüsseln ist weg.

In Braunschweig ist es am Dienstag in einem Supermarkt zu einem Diebstahl gekommen (Symbolfoto).

Eine 87-jährige Braunschweigerin ist am Dienstag Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei ging sie gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Am schwarzen Berge einkaufen. Ihre Handtasche hatte sie während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt.

Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Handtasche gestohlen wurde. Während ihres Einkaufs hatte sie nicht Ungewöhnliches bemerkt. In der Handtasche befand sich neben einer Bankkarte, weiteren Papieren und ihren Schlüsseln auch Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de