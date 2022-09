Bahnstrecke Braunschweig-Wolfsburg: Sperrung bis Dezember

Braunschweig. Noch eine Geduldsprobe, bis in einem Jahr alles besser wird: Der Ausbau der Weddeler Schleife fordert Pendler wieder heraus. Sie müssen Bus fahren.

Ab Oktober müssen sich Pendler auf der Bahnstrecke Braunschweig-Wolfsburg wieder auf starke Einschränkungen einstellen. Wie der Zugbetreiber enno mitteilt, kommt es ab dem 14. Oktober zu einer Vollsperrung der Strecke. Grund ist der noch bis Ende 2023 zweigleisige Ausbau der „Weddeler Schleife“ zwischen Weddel und Fallersleben.

Sämtlicher direkter Zugverkehr zwischen Braunschweig und Wolfsburg fällt damit bis zum 11. Dezember aus, auch Verbindungen der Deutschen Bahn sind betroffen.

Die enno-Verbindung RE50 zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist ab dem Abend des 14. Oktober ab circa 22 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird eingerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem entfallen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme im gleichen Zeitraum auch einige Verstärkerzüge der Linie RE30 Hannover-Wolfsburg. Dies betrifft Fahrten in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag.

Diese SEV-Buslinien fahren ab Oktober zwischen Braunschweig und Wolfsburg:

Zwischen Braunschweig und Wolfsburg wird es wie schon während der letzten Sperrpausen im Mai und Juli drei verschiedene SEV-Buslinien mit unterschiedlichen Unterwegshalten geben: eine SEV-Linie, die überall dort hält, wo der enno auch hält, einen Schnellbus, der nicht in Weddel hält und einen Expressbus, der nicht in Weddel und nicht in Fallersleben hält.

Die zwei schnelleren Linien fahren zusätzlich die Haltestelle „Braunschweig Messeweg“ an, um so eine Verbindung zur Straßenbahn (Linie 3) und zu weiteren Buslinien zu ermöglichen. Zur besseren Orientierung sind die einzelnen Buslinien farblich unterschiedlich gekennzeichnet. In den Zügen informieren Flyer die Fahrgäste vor Baubeginn über den bevorstehenden SEV. Der Weg zu den Haltestellen wird vor Ort ausgeschildert.

„Durch die verschiedenen Linien sparen wir etwas Zeit ein, aber natürlich sind die Busse nicht so schnell wie der enno“, so eine Sprecherin der metronom Eisenbahngesellschaft, zu der auch die Marke enno gehört. Fahrgäste sollten zum Teil deutlich mehr Zeit einplanen und sich am besten über die elektronische Fahrplanauskunft auf www.der-enno.de, in der FahrPlaner-App oder der enno App informieren. Alle Infos zum SEV und den Fahrplanänderungen gibt es auch auf der genannten Website im Bereich Fahrplan/Baustellen-Übersicht.

An diesen Haltestellen halten die enno-Busse zwischen Braunschweig und Wolfsburg:

Braunschweig: SEV-Haltestelle am Hbf/ ZOB , direkt gegenüber vom Haupteingang des Hauptbahnhofs, Messeweg Bushaltestelle (Ecke Messeweg/Berliner Straße)

Weddel: Hier kann der Bus nicht direkt am Bahnhof abfahren, sondern an der Haltestelle „Bauernstraße“, das sind circa 300 Meter Fußweg vom Bahnhof in Richtung Ortsmitte.

Fallersleben: Bushaltestelle am Treppenaufgang zu den Bahnsteigen, an der Hafenstraße

Wolfsburg: ZOB links vom Haupteingang Wolfsburger Hauptbahnhof.

red

