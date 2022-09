Schwerer Unfall auf der Autobahn 2 in Braunschweig – Verletzte

Braunschweig. Bei der Kollision gegen zwölf Uhr in Fahrtrichtung Hannover waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Ein Lkw kippte um. Die Sperrung dauert an.

Auf der Autobahn 2 hat es um kurz vor zwölf Uhr einen Unfall gegeben, an dem ein Lkw, drei Pkw und ein Kleintransporter beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw auf einen Kleintransporter auf.

Dieser geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Lkw, der umkippte und einen zweiten Pkw beschädigte. Ein dritter Pkw fuhr überdies noch über die angesammelten Trümmerteile und wurde ebenfalls beschädigt.

In A2-Unfall bei Braunschweig verwickelt: Mehrere Menschen müssen ins Krankenhaus

Die beiden Insassen aus dem Pkw, der den Auffahrunfall auslöste, wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Die beiden kamen ins Krankenhaus. Die Fahrer des Kleintransporters und des zweiten Pkw wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Flughafen, also in Fahrtrichtung Hannover. Am frühen Mittwochnachmittag staute sich der Verkehr auf etwa sieben Kilometer Länge. Die Vollsperrung hielt einige Zeit lang an – mittlerweile ist ein Fahrstreifen laut Verkehrsmanagementzentrale wieder frei für den Verkehr. Ortskundige Autofahrerinnen und -fahrer werden dennoch gebeten, die Umleitung 10 zu fahren.

Wir aktualisieren diesen Text.

