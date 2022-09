Braunschweig: Der Zug kommt, die Schranken bleiben oben

Braunschweig. Wer hat eigentlich Vorfahrt, wenn die Schranke am Bahnübergang defekt ist? In Braunschweig gab es jüngst einen solchen Fall.

Der Bahnübergang Teufelsspring zwischen den Stadtteilen Stiddien und Timmerlah im Südwesten Braunschweigs verlangt Auto- und Fahrradfahrern oft eine gehörige Portion Geduld ab: Die Schranken dort sind sehr häufig und oft auch ziemlich lange unten. Doch Ende August blieben die Schranken an einem Vormittag einfach oben, und das, obwohl etliche Züge durchfuhren.

„Achtung am Bahnübergang. Die Schranken schließen nicht!! Polizei ist informiert“: Diese Meldung zog am 29. August via Facebook und WhatsApp ihre Kreise. Später folgte ein Video, das zeigt, wie ein Zug der Westfalenbahn in langsamer Fahrt die Ohlenhofstraße überquert, während die Schranken oben bleiben. Aufgenommen hatte das Video ein betroffener Autofahrer.

Ein „gestörter“ Bahnübergang wird automatisch dem Fahrdienstleiter gemeldet

Was war da passiert? Ein Anruf bei der Bundespolizei noch am selben Tag ergab: Ursache für die Störung war ein technischer Defekt. Als die Antwort kam, war der Defekt bereits wieder behoben. Die Frage aber ist: Wie soll man sich in einem solchen Fall grundsätzlich als Autofahrer oder Radfahrer verhalten? Sollte man eine solche Störung der Polizei oder der Bahn melden? Und wer hat eigentlich Vorfahrt?

Eine Sprecherin der Bahn erklärt auf Nachfrage: Ein gestörter Bahnübergang melde „sich selbst“ beim zuständigen Fahrdienstleiter. Die Störung werde an die Techniker gemeldet und dann schnellstmöglich behoben.

Bis die Störung behoben sei, gebe es ein festgelegtes Prozedere: „Wenn die Schranken am Bahnübergang aufgrund einer Störung nicht geschlossen werden können, erledigt der Lokführer die Sicherung wie folgt: Der zuständige Fahrdienstleiter erteilt dem Triebfahrzeugführer den schriftlichen Befehl, vor dem entsprechenden Bahnübergang zu stoppen“, so die Sprecherin.

Das Andreaskreuz regelt die Vorfahrt – Der Zug muss langsam fahren und hupen

Vorfahrt habe der Schienenverkehr: Durch das Andreaskreuz sei dies klar geregelt.

Der Triebfahrzeugführer gebe ein Hupsignal und fahre langsam im Schritttempo auf den Übergang. Wenn die Lok auf dem Überweg steht, gelte dieser als gesichert. Der Zug könne dann im normalen Tempo weiterfahren.

„Dieses Prozedere ist in den geltenden Vorschriften eindeutig geregelt“, so die Sprecherin. Darüber, dass alle Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden, wache das Eisenbahn-Bundesamt als zuständige Aufsichtsbehörde.

